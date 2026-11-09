Nhiều người dân TPHCM được tư vấn pháp luật miễn phí

Ngày 9-11, Đoàn Luật sư TPHCM đồng loạt tổ chức tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân bằng hình thức trực tuyến qua Zoom và trực tiếp tại 200 văn phòng, công ty luật trên địa bàn TPHCM.