Bắt đầu đàm phán 3 bên Nga - Ukraine - Mỹ

Ngày 10-11, Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), dưới sự trung gian của Mỹ, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau hơn 9 tháng và là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2.

Phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine đàm phán tại Abu Dhabi, UAE. Ảnh: RIA NOVOSTI

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, với sự tham gia của hai Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, cùng người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Igor Kostyukov. Phái đoàn Mỹ có các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Phái đoàn Ukraine có người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Rustem Umerov và Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov.



Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Đan Mạch để thảo luận với lãnh đạo các nước Bắc Âu về hỗ trợ quân sự, phòng không và bảo đảm an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng.



Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định các nước Bắc Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ vững lập trường trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu vẫn tiếp diễn.

MINH CHÂU