Thế giới

Iran phát triển tên lửa chuyên tìm diệt radar đối phương

SGGPO

Ngày 10-11, hãng thông tấn Mehr (Iran) dẫn lời Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nước này đang phát triển các loại tên lửa có khả năng phát hiện và tấn công hệ thống radar đối phương.

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Chuẩn tướng Ali Belali. Ảnh: MEHR

Theo ông Belali, tên lửa Hormuz là một ví dụ về công nghệ này, có khả năng phát hiện tín hiệu radar phát ra, từ đó xác định và tấn công mục tiêu. Ông khẳng định các chuyên gia Iran đã đạt được những tiến bộ trong phát triển công nghệ tên lửa sử dụng tín hiệu radar để xác định mục tiêu.

Theo đó, ngành công nghiệp tên lửa Iran không còn chỉ dừng ở việc sao chép các loại vũ khí hiện có mà đã có khả năng tự thiết kế, chế tạo những hệ thống mới đáp ứng yêu cầu trên chiến trường.

Trước đó, ngày 8-11, ông Belali cho biết các chuyên gia quốc phòng Iran đang phân tích, nghiên cứu kỹ thuật nhiều thiết bị quân sự mà Tehran thu được từ Mỹ.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Tên lửa Radar

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