Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 130-KL/TW về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 30-10, xem xét tờ trình của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đề án hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận thống nhất chủ trương lấy ngày 27-7 hàng năm là "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ", ngày tri ân của toàn dân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ các tầng lớp nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ" trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, nhân văn, có chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Đặc biệt là nghiên cứu hoàn thiện quy định về hình thức tổ chức, từng bước thống nhất nghi thức tưởng niệm, tri ân ở tầm quốc gia, bảo đảm trang nghiêm, giàu tính biểu tượng, phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Thông qua đó khuyến khích các gia đình chủ động lựa chọn những hình thức tri ân phù hợp với lịch sử, truyền thống và điều kiện thực tế; gắn các hoạt động tưởng niệm, tri ân với công tác an sinh xã hội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và nhân dân thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, trên tinh thần tự giác, tự nguyện.

Lấy "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ" làm điểm nhấn để lan tỏa và đưa đạo lý tri ân trở thành giá trị và hành động thường xuyên trong đời sống xã hội; gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường, ý thức cộng đồng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan để thể chế hóa chủ trương ngày 27-7 hàng năm là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người lao động được hưởng nguyên lương, thực hiện từ năm 2027. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát tổng thể, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân.

Ngày 21-11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, trong đó có quy định người lao động được nghỉ làm vào Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7), hưởng nguyên lương. Ngày nghỉ 27-7 bắt đầu áp dụng từ năm 2027, sau khi luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực vào ngày 1-3-2027.

Toàn văn Kết luận 130-KL/TW.

LÂM NGUYÊN