Khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội

Ngày 12-9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Đảng ủy, UBND xã Ái Tử khởi công xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội “Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Khởi công xây dựng công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”

Công trình có diện tích khoảng 300m², gồm nhà tưởng niệm, sân, cây xanh, cảnh quan, cổng chính, tường rào, bảng tên và các hạng mục phụ trợ. Kinh phí xây dựng 2,8 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tài trợ. Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc (14-10-1952 – 30-7-1972) là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của anh có sức lan tỏa sâu rộng, mang giá trị lịch sử, nhân văn, truyền cảm hứng về lý tưởng sống, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Tặng quà cho các gia đình chính sách tại lễ khởi công

Dịp này, Petrolimex trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách tại xã Ái Tử, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 300.000 đồng.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG