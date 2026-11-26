Mưa lớn kéo dài từ tối 25 đến ngày 26-11 khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị ngập sâu, nước tràn vào một số nhà dân gây đảo lộn sinh hoạt.

Clip: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư ở đặc khu Lý Sơn. Thực hiện: ĐÌNH NHỰT-NGUYỄN TRANG

Tại xóm Cầu, thôn Đông An Hải, nước ngập từ 10-30cm, tràn vào nhiều nhà dân, đồng ruộng ngập úng. UBND đặc khu Lý Sơn đã khuyến cáo người dân hạn chế qua lại các tuyến đường ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết.

Dọn dẹp bùn đất, khơi thông dòng chảy tại một số tuyến đường ở đặc khu Lý Sơn. Ảnh: T.QUỐC

Chính quyền địa phương cũng lưu ý người dân cảnh giác các khu vực có cống thoát nước, hố ga, giếng sâu và những vị trí bị nước che khuất.

Khơi thông dòng chảy tại một khu dân cư của đặc khu Lý Sơn. Ảnh: T.QUỐC

Sáng 26-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tình hình sạt lở ven sông Vệ đoạn qua xã Thiện Tín.

Theo UBND xã Thiện Tín, trong đợt mưa lũ từ ngày 19 đến 21-11, bờ sông Vệ qua khu vực Bến Lấn (thôn Trường Khánh) bị sạt lở dài khoảng 500m, cuốn trôi bờ Trường Lũy - Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

Vách sạt cao 4-6m, ăn sâu vào bờ 5-10m, làm mất đất ở, đất sản xuất và một phần đất Nhà văn hóa thôn.

Clip: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Vệ. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Trong ngày 25 và 26-11, các điểm sạt lở tiếp tục ăn sâu vào bờ thêm 1-2m, tạo hàm ếch.

Vị trí sạt lở gần nhất cách nhà dân khoảng 6-8m, Nhà văn hóa thôn khoảng 8m, đường giao thông thôn từ 1-2m và tuyến ĐT.624B khoảng 10-15m, nguy cơ ảnh hưởng khoảng 100 hộ dân, trong đó 15 hộ bị đe dọa trực tiếp.

Bờ sông Vệ bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều đoạn bờ di tích Trường Lũy, Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Thiện Tín, cho biết: “Trước mắt, địa phương tập trung cắm biển, giăng dây cảnh báo, thông tin đến người dân không đi lại, hoạt động tại khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn. Về lâu dài, xã đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét nguồn lực, phương án khắc phục”.

Trong ngày 25 và 26-11, các điểm sạt lở tiếp tục mở rộng, ăn sâu vào bờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

"UBND xã Thiện Tín kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến kè dài khoảng 500m", lãnh đạo UBND xã Thiện Trí nhấn mạnh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tình hình ngập lụt tại các xã Nghĩa Hành, Nghĩa Giang, yêu cầu chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn và chuẩn bị phương án di dời người dân khi cần thiết.

Do ảnh hưởng mưa lũ, một số khu dân cư ven sông Phước Giang, xã Phước Giang ngập sâu, bị cô lập.

Nhiều khu vực ven sông Phước Giang bị ngập. Ảnh: NGỌC DIỆU

Tại đặc khu Lý Sơn, từ sáng 25 đến sáng 26-11, lượng mưa đo được lên đến 398mm, địa phương đã cho học sinh nghỉ học và chuẩn bị phương án sơ tán dân. Sáng 26-11, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Phước Giang cắm biển cảnh báo. Ảnh: NGỌC DIỆU

NGUYỄN TRANG