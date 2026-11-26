Ngày 26-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 76/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập ở Lý Sơn. Ảnh: T.QUỐC

Theo dự báo, từ ngày 27 đến 30-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ) có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Dự báo có lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc các tỉnh từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Các bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các địa phương chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông. Tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn. Yêu cầu các tỉnh, thành triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống…

LÂM NGUYÊN