Thế giới

Bulgaria: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc, 12 người thiệt mạng

SGGPO

Ngày 10-11, hãng thông tấn quốc gia Bulgaria (BTA) đưa tin ít nhất 12 người thiệt mạng, 46 người bị thương trong hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc Trakia, gần nút giao Zimnitsa, Bulgaria.

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Cảnh sát tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BTA

Bộ trưởng Y tế Bulgaria Katya Ivkova cho biết 10 người tử vong tại hiện trường, 2 người khác không qua khỏi tại bệnh viện. Lực lượng chức năng đã đưa 46 người bị thương đến bệnh viện điều trị.

Hai vụ tai nạn xảy ra trên hai chiều đường ngược nhau, hướng về các thành phố Burgas và Sofia. Tại hiện trường vụ tai nạn có hơn 70 ô tô và xe tải các loại. Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn. Cơ quan quản lý đường bộ khu vực cũng cho biết mặt đường ướt và tốc độ di chuyển không phù hợp với điều kiện thời tiết có thể là những yếu tố dẫn đến tai nạn.

Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường ngay sau khi nhận tin báo, Nhà chức trách dự kiến đóng cửa cao tốc hai chiều trong khoảng thời gian phù hợp để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

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Bulgaria Tai nạn Cao tốc

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