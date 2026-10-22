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Cà Mau: Khởi công 11 dự án điện gió trong năm 2026

SGGPO

Ngày 22-10, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời được phê duyệt.

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Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1 (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) công suất 100MW đã được động thổ

Đồng thời, lựa chọn nhà đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời có trong quy hoạch đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, tỉnh Cà Mau có 11 dự án điện gió tổng công suất hơn 740MW được khởi công, động thổ.

Quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư 22 dự án điện gió tổng công suất trên 1.390MW, 2 dự án điện mặt trời tổng công suất 100MW.

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Nhà máy điện gió Tân Thuận (xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) đã đưa vào vận hành thương mại. Ảnh: TẤN THÁI

Ngoài ra, vận hành tăng thêm 3 dự án và một phần dự án điện gió tổng công suất 300MW gồm: Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tân Ân, Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Viên An và một phần Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3.

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TẤN THÁI

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Cà Mau động thổ khởi công 11 dự án điện gió trung tâm năng lượng xuất khẩu điện

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