Cà Mau: Động thổ xây dựng nhà máy điện gió hơn 6.320 tỷ đồng

Sáng 1-7, tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Công ty CP Điện gió BCG Khai Long 1 tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh Cà Mau.

Dự án được triển khai tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, có công suất 100MW, diện tích sử dụng 480ha, gồm 454ha khu vực biển và 26ha đất liền. Tổng mức đầu tư dự án hơn 6.320 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành, khai thác vào tháng 5-2028.

Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 253GWh mỗi năm, tương đương nhu cầu sử dụng điện của khoảng 105.000 hộ dân; đồng thời đóng góp ngân sách địa phương khoảng 50 tỷ đồng/năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau Giai đoạn 1

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết dự án được triển khai tại xã Đất Mũi, địa bàn còn nhiều khó khăn, nên có ý nghĩa quan trọng không chỉ về kinh tế mà còn góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện sinh kế, thúc đẩy phát triển hạ tầng và từng bước thay đổi diện mạo địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ

“Sự kiện tiếp tục khẳng định tỉnh Cà Mau đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần hình thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới”, ông Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh.

TẤN THÁI