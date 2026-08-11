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Cà Mau: Khởi động dự án điện gió hơn 2.500 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 11-8, tại xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau), chủ đầu tư tổ chức lễ khởi động Dự án nhà máy điện gió Khánh Bình Tây.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án nhà máy điện gió Khánh Bình Tây
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án nhà máy điện gió Khánh Bình Tây

Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây được xây dựng tại khu vực ven biển Tây (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau), do liên doanh Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam - Cà Mau và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng và Xây lắp làm chủ đầu tư. Dự án có công suất thiết kế 50MW, tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, dự kiến vận hành vào giữa năm 2028.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho rằng, khi Dự án nhà máy điện gió Khánh Bình Tây đưa vào vận hành, không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, mà còn tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về năng lượng tái tạo, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế xanh và động lực mới cho phát triển khu vực biển của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

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Cà Mau khởi động dự án điện gió hơn 2.500 tỷ đồng nhà máy điện gió Khánh Bình Tây tiềm năng điện gió

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