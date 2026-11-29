Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, từ sáng 29-11 đã có mưa lớn trên diện rộng và sau đó giảm dần. Mưa kết hợp với triều cường làm nhiều vùng trũng, thấp, ven sông, rạch bị ngập, khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Video nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường

Nhiều tuyến đường thuộc phường An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm… bị ngập nặng, khiến cho nhiều phương tiện bị chết máy.

Khu vực ngã tư Phan Ngọc Hiển - Trần Hưng Đạo (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu

Theo Đài Khí tượng Thuỷ Văn tỉnh Cà Mau, trong 2 ngày tới, mực nước trên các sông, kênh, rạch vùng ven biển phổ biến xuống dần; trong nội đồng biến đổi chậm và tiếp tục duy trì ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3 từ khoảng 0,09m-0,45m.

Nhiều xe chết máy được tập kết trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Thành) để khắc phục

Trước tình hình trên, Đài Khí tượng Thuỷ Văn tỉnh Cà Mau cảnh báo ngập lụt có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sạt lở, sụt lún đất ở ven biển, ven sông, vùng xung yếu, nơi có nền địa chất yếu.

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