Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại kho vật tư của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) và lan rộng. Nhiều người bị ngạt khói, mắc kẹt trong tòa nhà. Robot chữa cháy TAF35 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia diễn tập.

Ngày 29-11, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Công an TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Công an thành phố.

Theo tình huống giả định, kho vật tư trang thiết bị tầng 3 của Bệnh viện Chợ Rẫy xảy ra sự cố chập điện. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các khu vực lân cận.

Khi hệ thống loa thông báo cháy báo động, y bác sĩ, bệnh nhân hoảng hốt tìm đường thoát nạn, gây ra khung cảnh chen lấn, xô đẩy. Nhiều người bị ngã, dẫm đạp, ngất xỉu. Một số người mắc kẹt trong thang máy, hàng chục người mắc kẹt trong tòa nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 5, Công an phường Chợ Lớn, lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phường Chợ Lớn kịp thời có mặt.

Tình huống giả định: Đám cháy bùng phát từ kho vật tư của Bệnh viện Chợ Rẫy

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông, thiết lập hành lang ưu tiên. Bên cạnh hàng loạt xe và phương tiện chữa cháy, robot chữa cháy TAF35 gây ấn tượng khi phun nước công suất lớn để khống chế và dập tắt đám cháy.

Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp cùng hệ thống xe chữa cháy, robot chữa cháy hiện đại

Robot chữa cháy TAF35 dài khoảng 3m, nặng 3.950kg, tốc độ tối đa 9km/giờ. Robot sử dụng bánh xích, có khả năng di chuyển trên nhiều địa hình, xoay 360 độ và phun nước xa đến 80m nhờ tuabin công suất 25kW. Thiết bị được điều khiển từ xa trong bán kính 300m.

Robot chữa cháy TAF35 phun nước công suất lớn

Theo kịch bản diễn tập, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan hay bùng phát trở lại. Công tác cứu người bảo đảm an toàn, tài sản còn lại được bảo vệ. Hiện trường được kiểm tra để loại trừ nguy cơ phát sinh cháy.

Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM cho biết, buổi diễn tập là cơ hội để đánh giá lại toàn bộ các quy trình, trang thiết bị, hệ thống báo cháy chữa cháy tự động, đặc biệt là khả năng ứng phó, tổ chức hướng dẫn thoát nạn thực tế của các lực lượng.

Các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn đưa bệnh nhân thoát khỏi khu vực nguy hiểm

Theo BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do máy móc y tế công suất lớn, nguồn oxy, hóa chất và đông bệnh nhân nặng. Vì vậy, hoạt động diễn tập giúp nhân viên y tế nâng cao kỹ năng, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

>>> Một số hình ảnh trong buổi diễn tập:

Nhân viên y tế vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế đến nơi an toàn

Lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn

Các nạn nhân được giải cứu an toàn

Lực lượng PCCC-CHCN tại hiện trường

Các chiến sĩ PCCC-CHCN tại hiện trường

Ban Giám đốc và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tại buổi diễn tập

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tại buổi diễn tập

GIAO LINH