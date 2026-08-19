Dự án cải tạo hệ thống thoát nước gần 20 năm vẫn... bất động

Ngày 19-8, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đối với Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Cà Mau (trước đây), giai đoạn 1.

Đường Trần Hưng Đạo đoạn gần khu vực giao với đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, triều cường

Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Cà Mau (gọi tắt là dự án) được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào tháng 2-2007, với tổng vốn đầu tư hơn 399 tỷ đồng (trong đó, vốn ODA 273 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng trong nước).

Sau 2 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 567 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau uỷ quyền cho Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và Công ty đô thị Cà Mau làm chủ đầu tư dự án.

Đến tháng 10-2015, dự án được chuyển sang Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau quản lý, thực hiện.

Cửa xả thoát nước thải và nước mưa trên đường Mạc Cửu, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, đến nay đã gần 20 năm, dự án vẫn chưa triển khai thi công. Hiện hệ thống thoát nước xuống cấp, gây ngập úng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi có tổng mức đầu tư không đầy đủ khối lượng, chi phí, dẫn đến tổng mức đầu tư thấp hơn yêu cầu thực tế. Nhiều hạng mục không có cơ sở, dữ liệu tính toán...

Trạm bơm chống ngập đặt tại khu vực hồ Vân Thuỷ, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

Chủ đầu tư chỉ định thầu khi dự toán chuẩn bị đầu tư chưa được phê duyệt. Hợp đồng đã nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa ký biên bản thanh lý. Đến thời điểm thanh tra (tháng 1-2026), chủ đầu tư đã thanh toán các hợp đồng (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, đánh giá tác động môi trường, thẩm định, thiết kế bản vẽ thi công…) cho các đơn vị, doanh nghiệp hơn 36 tỷ đồng.

Đường Đề Thám (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) - một trong những “điểm đen” thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, triều cường

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi thiếu kiểm tra, không phát hiện tư vấn lập thiếu khối lượng và chi phí, dẫn đến phê duyệt tổng mức đầu tư thấp hơn yêu cầu thực tế.

Sở Xây dựng cũng không phát hiện, đã ban hành kết quả thẩm định và tham mưu UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chưa đảm bảo quy định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo tổ chức kiểm điểm vai trò, trách nhiệm đối với một số nguyên lãnh đạo Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng (đều thuộc tỉnh Cà Mau trước đây) đã để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiểm điểm vai trò, trách nhiệm ông Dương Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khi chưa thông qua HĐND.

TẤN THÁI