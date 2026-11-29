Mưa lũ những ngày qua gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

Clip: Sạt lở tại khu vực Cửa Lở, Quảng Ngãi, ăn sâu hơn 60m, ghi nhận ngày 29-11. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Ngày 29-11, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến khu vực Cửa Lở sạt lở nghiêm trọng. Chỉ trong vài giờ, dòng nước cuốn trôi một phần đất ven bờ, khoét sâu vào khu vực có nhà ở và nơi người dân tập kết ngư lưới cụ.

Khu vực này mới xảy ra sạt lở cách đây khoảng nửa tháng. Sau 2 đợt mưa lũ liên tiếp, sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 60m, chiều dài khoảng 150m.

Sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 60m, chiều dài khoảng 150m. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết, trước diễn biến sạt lở, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng biên phòng, quân sự phối hợp người dân khẩn trương di dời tài sản, ngư lưới cụ đến nơi an toàn.

Theo ông Xôn, khu vực xảy ra sạt lở trước đây đã được địa phương tổ chức di dời người dân sinh sống trong vùng sạt lở ven biển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 15 hộ quay trở lại dựng lều, che chắn để chứa vật dụng, ngư lưới cụ; 2 hộ xây dựng nhà tạm để ở và làm nghề. Đến nay, một căn nhà bị sạt lở cuốn trôi hoàn toàn, căn nhà còn lại đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi khi sạt lở tiếp tục lan rộng.

Bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Láu (thôn Tân Mỹ, xã An Phú) cho biết, nước lũ bất ngờ cuốn trôi nhà người hàng xóm rồi tiếp tục cuốn sập nhà bà. “Lũ năm nay mạnh quá, tối qua, tôi phải vào trại tôm ở tạm”, bà Láu nói.

Căn nhà của người dân đang bị lũ cuốn từng phần. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, địa phương đã đề nghị tỉnh sớm có phương án đầu tư xây dựng kè chắn sóng tại khu vực Cửa Lở.

Sáng 29-11, Đồn Biên phòng Phổ Quang phối hợp lực lượng chức năng phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi và người dân trục vớt tàu cá bị chìm trên sông Thoa, đoạn qua khu vực cầu Hải Tân.

Tàu cá của ngư dân bị chìm khi neo đậu. Ảnh: ĐỒN BP PHỔ QUANG

Tàu cá bị chìm mang số hiệu QNg-44061 TS, của ngư dân Nguyễn Ngọc, trú tại thôn Hải Tân, phường Trà Câu.

Theo chủ tàu, trước khi xảy ra mưa lớn, tàu đã được neo cố định trên sông. Tuy nhiên, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, gió mạnh làm đứt dây neo, khiến tàu trôi tự do và bị lật úp vào sáng sớm 28-11.

Giúp dân trục vớt tàu cá. Ảnh: ĐỒN BP PHỔ QUANG

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phối hợp người dân triển khai các biện pháp trục vớt, khắc phục hậu quả. Đến sáng 29-11, tàu cá được đưa lên khỏi mặt nước.

Khánh Hòa: Điều tiết nước 21 hồ chứa, chủ động bảo đảm an toàn hồ đập Sáng 29-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, 21 hồ chứa trên địa bàn đang điều tiết nước về hạ du nhằm hạ thấp mực nước, bảo đảm an toàn công trình. Trong đó, hồ Suối Trầu xả điều tiết gần 32m³/s, hồ Suối Dầu gần 25m³/s và hồ Đắc Lộc hơn 12m³/s. Các hồ còn lại điều tiết với lưu lượng từ 0,18 đến 9m³/s. Đến 6 giờ cùng ngày, tổng dung tích các hồ chứa đạt hơn 525 triệu m³, tương đương gần 60% dung tích thiết kế. Trong đó, 56 hồ thủy lợi đạt khoảng 61%, 11 hồ thủy điện đạt 37%. Người dân đưa xe ô tô lên cầu vượt phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để chủ động ứng phó mưa lũ Mặc dù mưa đã giảm, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa vẫn vượt báo động 2. Lúc 7 giờ ngày 29-11, mực nước tại trạm thủy văn Ninh Hòa đạt hơn 5m, vượt báo động 2 khoảng 0,01m. Trong khi đó, sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang vẫn dưới báo động 1. Theo cơ quan chức năng, trong 24 giờ qua, lượng mưa tại Khánh Hòa phổ biến 60-140mm, một số nơi vượt 160mm. Riêng khu vực Nha Trang ghi nhận lượng mưa hơn 160mm, gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư và tuyến đường. Ngày 28-11, nhiều tuyến đường tại phường Bắc Nha Trang ngập sâu hơn nửa mét. Nước từ sườn núi tràn qua đèo Lương Sơn, gây nguy hiểm cho phương tiện. Tại phường Tây Nha Trang, sạt lở ở tổ 15 Ngọc Sơn buộc chính quyền di dời người dân đến nơi an toàn. Đến sáng 29-11, các điểm ngập cục bộ trước đó đã rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường. TIẾN THẮNG

NGUYỄN TRANG