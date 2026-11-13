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Một người tử vong sau tiếng nổ lớn, có 4 vật nghi đầu đạn sau chiến tranh

SGGPO

Ngày 13-11, UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, đã có báo cáo về kết quả xử lý ban đầu vụ nổ làm một người chết trên địa bàn xã.

Vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 12-11, tại nhà ông D.D. (SN 1968, ở thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) xảy ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh.

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Hiện trường vụ việc

Ghi nhận ban đầu, ông D.D. tử vong tại khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà. Vụ nổ cũng làm phần mái tôn nhà ông D. bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong nhà bị đổ vỡ. Một mảng tường của nhà dân liền kề bị khoét thủng, đường kính khoảng hơn 1m.

Qua khám nghiệm, thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi vấn đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiếp nhận và vận chuyển vật liệu nổ về hầm tập kết vật liệu nổ tại thao trường bắn của đơn vị.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Đà Nẵng Núi Thành tiếng nổ đầu đạn

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