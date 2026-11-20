Sáng 20-11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự cấp phúc thẩm để xét kháng cáo đối với bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH trước đây, nay là Bộ Nội vụ), cùng các bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, vào cuối tháng 8-2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Bá Hoan mức án 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (gọi tắt là Công ty Hoàng Long), Bộ LĐTB-XH trước đây và các đơn vị liên quan.

Sau phiên tòa sơ thẩm, có 10 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước khi phiên tòa phúc thẩm được mở, có 1 bị cáo rút đơn kháng cáo, còn lại 9 người.

Tại phiên tòa phúc thẩm, do các bị cáo chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt và xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, hội đồng xét xử tập trung xem xét, công bố các tài liệu bổ sung, trong đó có bằng khen, giấy khen và chứng từ khắc phục thêm hậu quả.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Bá Hoan cho biết, bản thân đã khắc phục hơn 20 tỷ đồng (bị xác định nhận hối lộ 16,3 tỷ đồng). Do đó, bị cáo xin lại số tiền đã khắc phục thừa (khoảng 4 tỷ đồng). Hội đồng xét xử thông tin, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Đối với khoản tiền nộp thêm, nếu bị cáo không đồng ý sung công quỹ Nhà nước thì sẽ được hoàn trả; trường hợp tự nguyện nộp sẽ sung công quỹ.

Tại phần tranh tụng, đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm đánh giá, vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài, có sự cấu kết giữa nhiều cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân…

Trên cơ sở nhận định đó, cơ quan công tố cho biết, bị cáo Nguyễn Bá Hoan có thêm tình tiết giảm nhẹ mới và đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 12 tháng đến 24 tháng tù trong bản án 12 năm tù đối với bị cáo Hoan.

Đối với bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) được đề nghị giảm từ 24 đến 36 tháng tù trong bản án 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo còn lại được đề nghị giảm 9-12 tháng tù đến 12-24 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến năm 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã nhiều lần nhận hối lộ, với tổng số tiền là 16,3 tỷ đồng để ký 14 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng ý cho xây dựng quy trình, thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Bị cáo Tống Hải Nam bị xác định nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng từ các doanh nghiệp.

GIA KHÁNH - LAM HOÀNG