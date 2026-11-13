Sập nhiều căn nhà liền kề ở TPHCM nghi do nổ khí gas

Sáng 13-11, vụ nổ nghi do khí gas tại căn nhà kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TPHCM) khiến một số căn nhà liền kề đổ sập, nhiều người bị thương.

Đến trưa, các lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc trên đường Bùi Văn Ba. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30, một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, cách cầu Tân Thuận khoảng 1km. Sức ép vụ nổ khiến căn nhà này đổ sập, hai căn nhà liền kề gồm cửa hàng trái cây và tiệm sửa đồng hồ bị sập tường, hư hỏng nghiêm trọng.

Vụ việc khiến một số người bị thương. Ảnh: HT

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều mảng tường, mái tôn, kết cấu thép và bê tông đổ sập, tràn ra một phần mặt đường. Một số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Người dân sống gần hiện trường cho biết tiếng nổ rất lớn, khiến nhà cửa xung quanh rung chuyển, nhiều người hoảng loạn chạy ra ngoài.

Nhiều đồ vật, mảng bê tông văng tung tóe gần hiện trường. Ảnh: HT

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cẩu đến hiện trường, khẩn trương tháo dỡ kết cấu, di dời các mảng bê tông lớn để tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài. Theo người dân, khoảng 5 người bị thương được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực đổ nát.

Công an TPHCM đang phong tỏa hiện trường, tìm kiếm cứu hộ và điều tra nguyên nhân. Ảnh: HT

Người dân sống gần hiện trường cho biết, căn nhà xảy ra vụ nổ đang kinh doanh gas, thường xuyên sang chiết, đổi các bình gas mini. Lãnh đạo UBND phường Tân Thuận đang ở hiện trường, phối hợp khắc phục sự cố.

NGUYỄN TÂN