Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Phan Tấn Thành (chủ tài khoản Facebook "Thành Lê Lai Q1") và mở rộng điều tra Phan Hiếu Thịnh (chủ tài khoản "Hảo Hán Mini") do đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Ngày 17-11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tấn Thành về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phát tán các video liên quan của người quản lý tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini".

Công an khởi tố chủ kênh Facebook "Thành Lê Lai" và xử lý chủ kênh Tiktok "Hảo Hán Mini"

Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tài khoản Facebook "Thành Lê Lai Q1" đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Công an TPHCM khởi tố, bắt Phan Tấn Thành. Ảnh: CATP

Cơ quan điều tra xác định Phan Tấn Thành (sinh năm 1977, thường trú phường Bến Thành) là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook trên.

Làm việc với cơ quan công an, Thành thừa nhận tự quay, đăng tải các video có nội dung do mình tưởng tượng, bịa đặt, không có thật nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt xem để phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Phan Hiếu Thịnh (sinh năm 2002, cư trú xã Nhà Bè) là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini" (@haohanminivietnam). Thịnh đã tải nhiều video từ tài khoản Facebook "Thành Lê Lai Q1" về điện thoại, sau đó đăng lại trên TikTok kèm tiêu đề. Ngoài ra, tài khoản này còn đăng tải nhiều video có nội dung thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Công an củng cố hồ sơ, xử lý với Phan Hiếu Thịnh. Ảnh: CATP

Tại thời điểm kiểm tra, các video được đăng tải đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem, cá biệt có video đạt hơn 150.000 lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phan Hiếu Thịnh có dấu hiệu của tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Cơ quan điều tra đang thực hiện các thủ tục tố tụng để xử lý Thịnh theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Việc lấy danh nghĩa làm nội dung, kể chuyện hoặc nêu quan điểm cá nhân không thể là căn cứ biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật. Người đăng tải, chia sẻ thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung mình phát tán trên không gian mạng.

NGUYỄN TÂN