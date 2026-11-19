Ngày 19-11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Trường vì đăng video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực trên tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” để thu hút tương tác, quy đổi vật phẩm ảo kiếm tiền.

Nhằm đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an TPHCM đã chủ động nắm tình hình và phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Nguyễn Thế Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Qua xác minh, công an xác định Nguyễn Thế Trường (sinh năm 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok "Natipong SritongIn". Trường tự quay và đăng nhiều video clip có lời lẽ thô tục, thách thức người xem, đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời. Riêng 5 video được rà soát ngẫu nhiên đã thu hút hơn 1,45 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Cơ quan chức năng xác định các video này có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. Làm việc với cơ quan điều tra, Trường khai cố ý đăng video để tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến trên TikTok nhằm kiếm tiền. Tại các buổi phát trực tiếp, người xem tặng vật phẩm ảo và Trường nhận tiền từ nền tảng qua việc quy đổi các vật phẩm này.

Công an lấy lời khai Nguyễn Thế Trường. Ảnh: CATP

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường, để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an TPHCM yêu cầu người quản lý tài khoản và người sáng tạo nội dung chấm dứt đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực để lôi kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi. Cơ quan công an sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát hiện video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực thì lưu đường dẫn, dùng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người dân không đăng lại video hoặc chia sẻ đường dẫn công khai làm nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền.

NGUYỄN TÂN