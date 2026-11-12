Tạm giữ đối tượng đâm chết người trên tàu cá ở An Giang

Sáng 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Thanh Tuấn (sinh năm 1994, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Trương Thanh Tuấn. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn làm thuê trên tàu đánh cá mang số hiệu AG 95222-TS do T.V.P. làm thuyền trưởng, cùng 9 thuyền viên. Trong số các thuyền viên có anh D.B. (sinh năm 2001, ngụ ấp Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Khoảng 10 giờ ngày 4-11, khi tàu đánh cá đang hoạt động gần vùng biển Côn Đảo, giữa Tuấn và anh B. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi, xô xát nhưng được các thuyền viên khác kịp thời can ngăn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Tuấn đang sử dụng dao xẻ mực tại khu vực phía trước tàu thì anh B. cầm dao đi đến, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi. Cho rằng anh B. có ý định tấn công mình, Tuấn đã ôm chặt anh B. rồi dùng dao đâm vào vùng lưng. Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã xuống boong tàu.

Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu đến can ngăn và phát hiện anh B. bị thương, bất tỉnh nên nhanh chóng đưa ra phía sau tàu để sơ cứu. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, anh B. đã tử vong.

Sau đó, thuyền trưởng đưa thi thể nạn nhân đến Đồn Biên phòng Tây Yên (Bộ đội Biên phòng An Giang) trình báo vụ việc. Riêng Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TẤN THÁI