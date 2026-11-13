Xác minh nhân thân trong vụ phát hiện xương người tại phường Linh Xuân

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông (khoảng 40-50 tuổi) có hộp sọ và nhiều đoạn xương được phát hiện tại bãi đất trống trên đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 9-11, anh L.N.H.Q. đi giăng lưới bắt cá tại khu vực trên, phát hiện một hộp sọ người cùng hai đoạn xương nghi là xương cẳng chân nằm trong bụi cây, tại bãi đất trống trên đường Lương Văn Can.

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: HT

Sau khi phát hiện sự việc, anh Q. đến Công an phường Linh Xuân trình báo. Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để phục vụ điều tra.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần đùi vải màu xanh rêu, quần dài màu xám và áo khoác màu xanh dương, phía sau lưng có chữ “Reebok”.

Quần áo, đồ vật tìm thấy gần bộ xương. Ảnh: CATP

Nạn nhân mang dép màu nâu, cỡ 40. Đặc điểm nhận dạng là có răng giả ở hàm dưới, hàm trên được bọc răng sứ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị người dân biết thông tin hoặc có người thân mất liên lạc với những đặc điểm nêu trên liên hệ cơ quan công an để phối hợp xác minh.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) hoặc số điện thoại 0375004446, gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Thế Tiền.

NGUYỄN TÂN