Ccông ty CPHH Vedan Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2026) và 27 năm ngày dân vận cả nước ((15/10/1999 - 15/10/2026). Ngày 10-10-2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã đồng hành cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Phước Thái tham gia lễ ra quân công tác dân vận và lễ bàn giao công trình nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ngụ tại ấp 5, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai

Đại diện Công ty Vedan Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của bà Lê Thị Thanh Nguyệt (Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy xã Phước Thái), bà Trần Thị Kim Ngân (Chủ tịch UBMTTQ xã Phước Thái), bà Nguyễn Thu Thủy (Phó GĐ đối ngoại Vedan) và đại diện các phòng ban, đoàn thể, các tổ chức chính trị của xã, của ấp và các mạnh thường quân... Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã, công trình được xây dựng trong 1 tháng với kinh phí 110 triệu đồng (trong đó Vedan Việt Nam trao tặng 70 triệu đồng– Số còn lại do các cơ quan, mạnh thường quân đóng góp).

Bà Nguyễn Thu Thủy (người đầu tiên từ phải sang)– Phó Giám đốc Đối ngoại Vedan trao những phần quà “bếp nhà yêu thương” cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa

Tại buổi lễ, đại diện Vedan Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ông Hòa cùng gia đình đồng thời trao tặng những món quà thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày như bộ gia vị sản phẩm của công ty Vedan, quạt máy, bếp ga, nồi cơm điện...nhằm động viên tinh thần và chúc gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định kinh tế, yên tâm sinh hoạt, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó và phát triển tại mảnh đất Phước Thái (Đồng Nai), Vedan Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn bằng những thành tựu sản xuất mà còn bằng hành trình 35 năm đong đầy tình nghĩa đúng với tinh thần “Vun đắp nghĩa tình – Hết mình cống hiến”. Từ những ngôi nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, những chuyến khám bệnh từ thiện tận tâm, cho đến các phần quà Tết ấm lòng người dân hay những suất học bổng chắp cánh tương lai cho học sinh nghèo... Vedan đã trở thành một phần gắn bó, sẻ chia và đồng hành bền bỉ cùng nhịp sống của cộng đồng địa phương."

V.D