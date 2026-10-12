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Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Tối 11-10-2026, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 cho bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa

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Bà Trịnh Thị Hồng Vân là một trong 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh

Vượt qua gần 300 hồ sơ đề cử, bà Trịnh Thị Hồng Vân là một trong 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh. Cúp Thánh Gióng là danh hiệu cao quý tôn vinh các lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025 về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Đây là lần thứ hai, bà Vân nhận được phần thưởng cao quý này. Trên cương vị người đứng đầu công ty, bà đã khẳng định bản lĩnh quản lý, tư duy chiến lược sắc bén và định hướng Công ty Yến sào Khánh Hòa duy trì tăng trưởng bền vững, nâng tầm vị thế thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế, đón đầu xu thế công nghệ và chuyển đổi xanh. Song song đó, công ty Yến sào Khánh Hòa luôn đặt cái tâm vào cộng đồng qua việc bảo đảm chu đáo đời sống người lao động và lan tỏa nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực cho quê hương.

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Cúp Thánh Gióng là danh hiệu cao quý tôn vinh các lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025 về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội
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Lãnh đạo Đàng và Nhà nước thăm gian hàng Công ty Yến sào Khánh Hòa
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Khánh tham quan và xem sản phảm Công ty Yên sào Khánh Hòa tại gian hàng trưng bày

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2026” ghi nhận những cống hiến bền bỉ của Chủ tịch HĐTV Trịnh Thị Hồng Vân và là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

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Chủ tịch Yến sào Khánh Hòa nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026"
K.H

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