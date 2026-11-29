Tại buổi kiểm tra, UBND xã Thiện Tín báo cáo, mưa lũ đã làm 213 nhà dân tại 7 thôn bị ngập sâu từ 0,7-1,5m; nhiều khu dân cư bị cô lập. Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại khi nước rút.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm kiểm tra tình trạng sạt lở. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đặc biệt, tình trạng sạt lở bờ sông Vệ diễn biến phức tạp, tại đoạn qua Bến Lấn, thôn Trường Khánh, bờ sông bị sạt lở khoảng 500m, vách sạt cao 4-6m, ăn sâu vào đất liền từ 5-10m; Có vị trí chỉ còn cách nhà dân 8-10m, Nhà văn hóa thôn khoảng 8m và tuyến ĐT.624B khoảng 15m. Sạt lở đe dọa 15 hộ dân, làm mất khoảng 400m² đất, trong đó có đất ở, đất Nhà văn hóa và đất nông nghiệp.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế sạt lở bờ sông Vệ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lực lượng chức năng cũng đã khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, theo dõi diễn biến và gia cố tạm bằng bao tải đất, rọ đá; sẵn sàng phương án di dời các hộ dân sống sát mép bờ.

Theo UBND xã Thiện Tín, địa phương còn gặp nhiều khó khăn do có nhiều cầu tràn, tuyến đường thấp trũng thường xuyên bị ngập, chia cắt mỗi khi xảy ra mưa lũ; sông Vệ chưa được đầu tư kè tại các điểm sạt lở.

UBND xã Thiện Tín đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm thống nhất và bố trí kinh phí để kịp thời xử lý, khắc phục 3 công trình bị ảnh hưởng, có nguy cơ mất an toàn gồm kè Bến Lấn, kè Nhơn Lộc và cầu Phú Thọ.

Mưa lũ gây ngập tại khu dân cư trên xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi, vào ngày 28-11. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với người dân và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu xã Thiện Tín cùng các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Đối với điểm sạt lở bờ sông Vệ ảnh hưởng đến Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Trường Lũy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương có văn bản gửi các sở, ngành liên quan để phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Cùng với đó là nghiên cứu phương án đầu tư đồng bộ, bền vững, vừa bảo đảm an toàn khu dân cư và hạ tầng giao thông, vừa bảo tồn, gìn giữ giá trị di tích quốc gia.

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NGUYỄN TRANG