Chiều 4-11, giá vàng nhẫn SJC tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Chiều 4-11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh sau khi giá vàng thế giới vượt 4.000 USD/ounce.

Vàng nhẫn SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 16 giờ ngày 4-11, Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC điều chỉnh tăng thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, lên 136,3 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 136,5-137,8 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5-140,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1-1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm chiều 4-11 (giờ Việt Nam) lên 4.034,5 USD/ounce, tăng khoảng 94,5 USD/ounce so với sáng nay và tăng khoảng 103 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 3-11.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 16,4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã thu hẹp so với khoảng 18,1 triệu đồng/lượng vào sáng nay. Giá vàng thế giới cũng thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,5-14,8 triệu đồng/lượng, so với mức chênh lệch 15,2-16,5 triệu đồng/lượng vào buổi sáng.

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NHUNG NGUYỄN