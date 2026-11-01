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Từ 1-11, giá điện bán lẻ bình quân giảm 2%

SGGPO

Tối 31-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1-11. Mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân trước khi điều chỉnh.

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Ảnh minh họa: EVN cung cấp

Theo thông báo của EVN, từ ngày 1-11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% so với mức trước khi điều chỉnh, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Mức giá mới này được thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30-10-2026 của EVN về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

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Từ 1-11, giảm 2%, giá bán lẻ điện bình quân, còn khoảng 2.159 đồng/kWh. Ảnh: EVN cung cấp

Theo EVN, quyết định này được thực hiện trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính.

Việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành, sau khi tập đoàn này đã rà soát, tính toán và tiết kiệm chi phí. Việc giảm giá nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ an sinh xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 31-10, Bộ Công thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện. Các mức giá này cũng được áp dụng từ ngày 1-11.

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giá điện EVN giảm giá Bộ Công thương

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