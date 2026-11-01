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Giá xăng có loại giảm hơn 1.800 đồng/lít

SGGPO

Kể từ 0 giờ ngày 1-11, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít.

Giá xăng giảm mạnh sau khi áp dụng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt 0% từ ngày 1-11. Ảnh: PHÚC HẬU
Giá xăng giảm mạnh sau khi áp dụng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt 0% từ ngày 1-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Tối 31-10, Bộ Công thương đã thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng, sau khi Chính phủ quyết định đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%.

Sau khi điều chỉnh, giá bán xăng E5RON92 còn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá mới là 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết, quyết định điều chỉnh giá lần này được thực hiện theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31-10-2026 của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo nghị quyết này, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Theo Bộ Công thương, giá xăng tại Việt Nam hiện thấp hơn một số nước trong khu vực. Hiện tại, giá xăng tại Thái Lan là 32.550 đồng/lít, Campuchia 32.010 đồng/lít, Lào 48.276 đồng/lít và Trung Quốc là 36.125 đồng/lít. Trong đó, Thái Lan và Campuchia có chính sách trợ giá, Trung Quốc thực hiện khống chế giá.

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PHÚC HẬU

Từ khóa

xăng giá E5RON92

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