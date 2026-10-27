Xuất khẩu điều Việt Nam đạt hơn 4,2 tỷ USD

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), đến tháng 10-2026, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 600.000 tấn nhân điều, đạt kim ngạch hơn 4,2 tỷ USD. Trung Quốc và Hoa Kỳ là 2 thị trường nhập khẩu lớn nhất, với tỷ trọng lần lượt 21,6% và 15,2%.

Đại diện doanh nghiệp nước ngoài tham quan các gian trưng bày sản phẩm điều chế biến tại hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thông tin được nêu tại Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam lần thứ 15 năm 2026 (GCR 2026), do VINACAS phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức ngày 27-10 tại TPHCM.

Với chủ đề “Từ nguyên liệu đến giá trị gia tăng - kết nối chuỗi giá trị và định hình tương lai chuỗi cung ứng điều toàn cầu”, hội nghị thu hút hơn 350 đại biểu là lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia ngành điều đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, tạo cơ hội kết nối giao thương và thúc đẩy hợp tác trong ngành điều.

Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch VINACAS, phát biểu khai mạc Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam lần thứ 15 năm 2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Công, Chủ tịch VINACAS, nhấn mạnh ngành điều là một chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó các bên có vai trò và lợi ích gắn kết chặt chẽ. Năm 2026, ngành điều tiếp tục đối mặt với những thay đổi về chính sách thuế quan, rào cản thương mại gia tăng và biến động chi phí sản xuất, vận tải, logistics, tài chính... Những yếu tố này tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng, từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến đến hoạt động thương mại và người tiêu dùng.

Theo ông Phạm Văn Công, ngành điều cần vừa giải quyết khó khăn trước mắt, vừa hướng đến phát triển bền vững, chủ động hơn và tạo thêm giá trị trong 10-20 năm tới.

Đại diện doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm điều chế biến tại hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các diễn giả quốc tế chia sẻ thông tin về mùa vụ, xu hướng tiêu thụ, thị trường sản phẩm điều chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Các nội dung về chuỗi cung ứng, phát triển bền vững và xu hướng định hình tương lai ngành điều toàn cầu cũng được đưa ra thảo luận.

Theo VINACAS, năm 2026, ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu 800.000 tấn nhân điều, đạt kim ngạch 5 tỷ USD.

ĐỨC TRUNG - CÔNG PHIÊN