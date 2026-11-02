Hàng Việt tăng sức hút, sẵn sàng cho thị trường cuối năm

Còn 2 tháng trước thời điểm kết thúc năm 2026, nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng dần “nóng” lên. Với những chương trình kích cầu, khuyến mãi, kết nối hợp tác..., đặc sản vùng miền khắp cả nước đã và đang được đưa về TPHCM. Hệ thống cửa hàng, siêu thị cũng sẵn sàng cung ứng sản phẩm đến tận tay khách hàng.

Bao bì đẹp, chất lượng ổn định

Cầm trên tay gói mãng cầu sấy dẻo vừa mua tại gian hàng ở Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM), chị Lê Ngọc Mây, ngụ phường Trung Mỹ Tây, cho biết con chị vốn kén ăn, không thích mãng cầu tươi nhưng lại mê món sấy dẻo nhờ vị thơm, ngọt thanh, ít đường.

Rau củ quả tươi bán tại một siêu thị ở TPHCM. Ảnh: GIA HÂN

“Mỗi lần đi hội chợ, tôi lại thấy doanh nghiệp chăm chút sản phẩm hơn”, chị nhận xét. Cùng cảm nhận, anh Lê Văn Thinh, ngụ phường Hòa Hưng, cho biết, trở lại hội chợ sau thời gian dài, vợ chồng anh bất ngờ bởi hàng hóa không chỉ đa dạng mà mẫu mã cũng đẹp, chất lượng tốt, giá cả hợp lý hơn kỳ vọng.

Sự thay đổi này cũng được ghi nhận tại một số hệ thống phân phối như Saigon Co.op, Satra, GO!, Aeon Mall, những nơi nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền ngày càng hiện diện phong phú.

Xoài, bưởi, bơ, gạo, mắm, cá, mực cùng nhiều sản phẩm từ đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Tây Bắc góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Các kênh bán hàng trực tuyến và dịch vụ giao tận nhà cũng tạo thuận lợi cho nhóm khách hàng bận rộn.

Theo ông Hoàng Anh, doanh nghiệp chuyên cung ứng rau củ, thực phẩm cho cửa hàng và siêu thị, người tiêu dùng có xu hướng tận dụng các đợt khuyến mãi để mua hàng thiết yếu nhưng vẫn cân nhắc, so sánh giá trước khi quyết định.

Với đặc sản, bao bì bắt mắt có thể thu hút sự chú ý, song chất lượng, thành phần, hạn sử dụng và giá bán mới quyết định sức mua. Điều này buộc doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng giá trị thực, thay vì chỉ dựa vào hình thức hoặc giảm giá.

Ông Bùi Thanh Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Vân Phát, chuyên doanh trái cây sấy khô tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho hay, bên cạnh giữ vững thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp muốn đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, mở rộng tệp khách hàng trong nước.

Sở hữu cơ sở chế biến mứt trái cây tại đồng bằng sông Cửu Long, chị Oanh Nguyễn cho biết, đơn hàng cuối năm tăng 25%-40%, đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn bị nguyên liệu, nhân công và kiểm soát chất lượng từ sớm. Trong khi đó, các nhà bán lẻ dự kiến tăng lượng hàng cung ứng 20%-35% so với cùng kỳ để phục vụ cao điểm Tết.

Cơ hội mở rộng thị trường vì thế đi cùng áp lực bảo đảm nguồn cung, chất lượng đồng đều và giao hàng đúng tiến độ. Chỉ khi đáp ứng được những yêu cầu này, doanh nghiệp mới có thể giữ chân người mua sau mùa cao điểm.

Bình ổn nguồn cung, kích cầu thực chất

Vào thời điểm này, hàng loạt doanh nghiệp đang tất bật đơn hàng cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm cũng như Tết Đinh Mùi 2027. Theo đại diện một số siêu thị, mặc dù khách hàng hiện nay ít có thói quen chứa trữ hàng hóa, nhưng doanh nghiệp vẫn chủ động tăng lượng hàng dịp cao điểm, duy trì mức giá tốt.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, hàng Việt hiện chiếm hơn 90% danh mục sản phẩm trên kệ hàng của hệ thống. Thông qua các chương trình kết nối, doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng nguồn cung hàng hóa chất lượng, chủ động đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong mùa lễ hội cuối năm và dịp tết sắp tới.

Chương trình Bình ổn thị trường TPHCM tiếp tục tập trung vào những nhóm hàng thiết yếu như thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, đường, dầu ăn, gạo và thực phẩm chế biến.

Chương trình này phục vụ cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất và chế biến thực phẩm lớn. Trong đó, Saigon Co.op, Satra, Central Retail, MM Mega Market, AEON Việt Nam, Bách hóa Xanh... đảm nhiệm vai trò phân phối, đưa hàng bình ổn đến người tiêu dùng. Ở nhóm thực phẩm, VISSAN, San Hà, Sagrifood và C.P. Việt Nam... cung ứng thịt gia súc, gia cầm và thực phẩm chế biến...

Các doanh nghiệp dự kiến tăng cường nguồn hàng trong cao điểm Tết Đinh Mùi hướng đến đáp ứng 25%-40% nhu cầu thị trường. Hàng bình ổn được cam kết bán với giá thấp hơn thị trường 5%-10%.

Với người tiêu dùng, hiệu quả bình ổn thể hiện ngay trong hóa đơn mua sắm. Với doanh nghiệp, hiệu quả bình ổn là khả năng giữ nhịp cung ứng và hạn chế biến động chi phí trong giai đoạn cao điểm. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhấn mạnh vai trò của kết nối cung cầu trong việc đưa hàng hóa địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại. TPHCM là thị trường tiêu thụ lớn, với yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn và chất lượng. Khi sản phẩm đáp ứng được điều kiện của hệ thống bán lẻ tại thành phố, doanh nghiệp cũng có thêm cơ sở mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành khác.

THI HỒNG