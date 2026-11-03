16.800 tỷ đồng vốn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bình ổn thị trường

Chiều 3-11, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, doanh số cho vay chương trình bình ổn thị trường tại TPHCM đạt 16.800 tỷ đồng, với 31 doanh nghiệp tham gia.

Giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Tổng dư nợ cho vay đạt 7.766 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 7.675 tỷ đồng, chiếm 98,8%.

Theo ông Lệnh, cơ cấu dư nợ chủ yếu là cho vay ngắn hạn phù hợp với nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, cung ứng và phân phối hàng hóa. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tham gia chương trình khoảng 6,5%-8%/năm, lãi suất cho vay dài hạn khoảng 8,8%-9,8%/năm. Đây là mức lãi suất ưu đãi, góp phần giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, duy trì giá bán hàng hóa hợp lý và ổn định.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng còn hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phân phối, hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, chương trình bình ổn thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân với giá cả hợp lý, ổn định và thấp hơn mặt bằng chung, đặc biệt trong những tháng cuối năm và dịp tết. Chương trình góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định giá cả hàng hóa và hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

NHUNG NGUYỄN