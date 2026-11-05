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Chiều 5-11, giá vàng miếng SJC lao dốc

SGGPO

Giá vàng miếng SJC chiều 5-11 giảm mạnh so với buổi sáng, thu hẹp chênh lệch đáng kể so với giá vàng thế giới.

Vàng miếng SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Vàng miếng SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, về còn 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua nhưng giảm đến 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 giảm nhẹ. Công ty SJC chỉ giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng, niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 138,5 - 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 - 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với với sáng nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm chiều 5-11 (giờ Việt Nam) vẫn đi ngang so với buổi sáng, giao dịch ở mức 4.126 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 13,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,7 - 13,7 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

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