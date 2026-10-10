Xã hội

Chìm tàu cá, một ngư dân lênh đênh trên biển 8 giờ đã vào bờ an toàn

SGGPO

Gần 8 giờ lênh đênh trên biển sau khi tàu cá bị chìm, trưa 9-10, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường đã bơi vào bờ an toàn.

Sáng 10-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS bị mất tích trong vụ chìm tàu vào trưa 9-10 đã về nhà an toàn.

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Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thăm hỏi và trao quà động viên ngư dân Nguyễn Mạnh Cường may mắn vượt qua sóng gió trở về an toàn

Trước đó, vào trưa 9-10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu cá QB-93230-TS bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Phát hiện sự việc, tàu QB-98190-TS tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên trên tàu gặp nạn, riêng ngư dân Nguyễn Mạnh Cường mất tích.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường đã bơi vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Chính quyền và bà con nhân dân địa phương hỗ trợ áo quần và đưa về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

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Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh động viên gia đình ngư dân Nguyễn Mạnh Cường

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi, động viên ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, trở về an toàn.

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VĂN THẮNG - HOÀI NAM

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