Chủ mưu vụ đưa, môi giới hối lộ ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 30 năm tù

Sáng 30-9, sau 2 ngày xét xử vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Tòa án nhân dân TP Hà Nội kết thúc phần xét hỏi 65 bị cáo, chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện viện kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị các mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù về 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”.

Theo đánh giá của đại diện viện kiểm sát, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, diễn ra trong thời gian dài. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh là chủ mưu, dùng tiền thao túng phần lớn hoạt động trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Ngoài môi giới “chạy” giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều người, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh còn bị xác định đưa tiền cho hơn 40 lãnh đạo, nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được sinh hoạt tự do, đi ra khỏi viện bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh còn can thiệp vào công tác cán bộ tại viện để những người thân cận được vào làm việc.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Văn Đông (chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh) bị đề nghị xử phạt mức án từ 17-19 năm tù về 2 tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị mua chuộc bởi Nguyễn Thị Mai Anh, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Vợ bị cáo Trường là Đặng Thị Hòa (nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị mức án 8-9 năm tù.

Đánh giá về hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn Thường, đại diện viện kiểm sát nêu rõ, bị cáo là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất. Có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trần Văn Trường đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương (từ tháng 6-2023 trở về trước) bị đề nghị mức án 7-8 năm về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ điều tra của Công an TP Hà Nội) bị đề nghị mức án 8-10 năm tù về các tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16-18 năm tù giam về các tội danh khác nhau.

Vụ án bị phát giác khi công an phát hiện vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh đang “bay lắc, chơi ma túy” bên bờ biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cùng một số điều dưỡng viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện hàng loạt hành vi sai phạm của các bác sĩ, cán bộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo cáo trạng, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Nguyễn Thị Mai Anh đã dùng tiền, lợi ích vật chất khác (tổ chức đi du lịch và chi trả toàn bộ chi phí) để hối lộ một số cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ. Đổi lại, những cán bộ, nhân viên này bỏ qua các sai phạm của Nguyễn Thị Mai Anh trong quá trình điều trị tại viện (được ở phòng riêng có điều hòa; cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị). Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng khác đưa hối lộ cho một số thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh, từ đó được đi chữa bệnh bắt buộc, nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù. Kết quả điều tra xác định số tiền Nguyễn Thị Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi môi giới hối lộ được xác định với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, qua đó bị cáo hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh…

ĐỖ TRUNG