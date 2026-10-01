Hoạt động quản lý môi trường vẫn còn nhiều vướng mắc

Chiều 1-10, Đoàn ĐBQH TPHCM do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Phú Mỹ (TPHCM).

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc chủ trì buổi khảo sát

Tham dự buổi khảo sát có đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, một số doanh nghiệp cùng lãnh đạo các địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp phản ánh thủ tục về môi trường còn nhiêu khê, thời gian xử lý kéo dài, trong khi các quy định, hướng dẫn lại thường xuyên thay đổi. Chẳng hạn, một doanh nghiệp muốn thay đổi máy móc, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất thì cũng chưa có tiêu chí rõ ràng để xác định trường hợp nào phải điều chỉnh giấy phép môi trường.

Đại diện UBND phường Phú Mỹ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Do vậy, đại diện các doanh nghiệp kiến nghị nên đơn giản hóa quy trình đối với những thay đổi không làm tăng công suất, phát sinh nguồn thải hoặc tác động xấu đến môi trường; đồng thời làm rõ thẩm quyền cấp giấy phép giữa các cấp, tránh phải làm lại hồ sơ khi chính sách, quy hoạch thay đổi.

Một số ý kiến cũng đề xuất nên hệ thống hóa lại các quy định, tăng cường xử lý hồ sơ, báo cáo bằng hình thức trực tuyến và đẩy mạnh phân cấp, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Về phía địa phương, các ý kiến tập trung phản ánh công tác quản lý môi trường ngày càng lớn, trong khi nhân lực, thiết bị còn thiếu nên gặp nhiều khó khăn. Có phường chỉ một công chức phụ trách môi trường nhưng phải kiêm nhiều việc, nên hoạt động kiểm tra, quan trắc, lấy mẫu và xử lý phản ánh về bụi, khí thải, mùi, nhất là ban đêm, còn gặp khó.

Đại diện doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Công tác thu gom, phân loại, xử lý rác còn nhiều hạn chế, phân loại tại nguồn chưa đồng bộ với thu gom, vận chuyển; cơ chế thu phí, hóa đơn, thuế cũng chưa thống nhất.



Các địa phương đề nghị sớm hoàn thiện quy định, đồng bộ các khâu và khuyến khích tái sử dụng, tái chế chất thải, đồng thời tăng cường quản lý vận chuyển, ngăn ngừa đổ trộm chất thải, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư và tăng chế tài vi phạm. Các ý kiến cũng cho rằng cần xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường dùng chung, thống nhất hướng dẫn về quan trắc, khí thải, tiếng ồn, mùi và tái sử dụng nước thải.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc cho biết, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để phục vụ việc nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền của TPHCM, Đoàn sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

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TRÚC GIANG