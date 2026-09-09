Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Ngày 8-9, tại Trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Nga Valentina Matvienko.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Valentina Matvienko khẳng định Hội đồng Liên bang ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được; đồng thời thông tin về kết quả triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao và những định hướng được nêu tại cuộc gặp ở Hội đồng Liên bang tháng 5-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch Valentina Matvienko và Hội đồng Liên bang đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; mong muốn tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, đóng góp của Hội đồng Liên bang Nga và cá nhân Chủ tịch Valentina Matvienko trong thúc đẩy quan hệ hai nước; đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Chính phủ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Valentina Matvienko khẳng định Hội đồng Liên bang sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, góp phần triển khai hiệu quả các định hướng, thỏa thuận cấp cao.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hiệu quả các quan hệ địa phương đã được thiết lập, đồng thời mở rộng kết nối, hình thành thêm các cặp địa phương hợp tác mới; khuyến khích địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, thúc đẩy các dự án trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế nghị viện đa phương, góp phần thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các quốc gia; mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn Nga. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Valentina Matvienko thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko chuyển lời thăm hỏi và bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Duma Quốc gia đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào thời gian phù hợp.

* Cùng ngày, tại Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao vai trò của đồng chí Dmitry Medvedev trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn giữa hai Đảng, trao đổi chiến lược về các lĩnh vực cùng quan tâm; thúc đẩy hợp tác về năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, giáo dục - đào tạo, logistics, vận tải và giao lưu nhân dân; đồng thời, nghiên cứu xây dựng các định hướng hợp tác chiến lược dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất; khẳng định quan hệ giữa hai Đảng là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam - Nga.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và cơ chế hợp tác giữa các chính đảng; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

TTXVN