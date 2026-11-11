Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tai nạn trên đường cao tốc tại Bulgaria

Chiều 11-11, Bộ Ngoại giao cho biết, lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam vừa gửi điện chia buồn sau vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc làm nhiều người thương vong tại Bulgaria.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc tại Bulgaria. Ảnh: BTA

Được tin vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Trakia, Bulgaria khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 11-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Iliana Yotova, Thủ tướng Rumen Radev.

Trước đó, ngày 10-11, hãng thông tấn quốc gia Bulgaria (BTA) đưa tin, có ít nhất 12 người thiệt mạng, 46 người bị thương trong hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc Trakia, gần nút giao Zimnitsa, Bulgaria.

Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn. Cơ quan quản lý đường bộ khu vực cũng cho biết mặt đường ướt và tốc độ di chuyển không phù hợp với điều kiện thời tiết có thể là những yếu tố dẫn đến tai nạn.

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MINH DUY