Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2026), đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã gửi thư chúc mừng tới chư vị tôn đức giáo phẩm và toàn thể đồng bào Phật giáo ở trong và ngoài nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Trong thư có đoạn viết: Xuyên suốt lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, gắn việc tu hành với trách nhiệm cộng đồng và đất nước.

Ngày 7-11-1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức giáo hội, tổ chức hội và hệ phái Phật giáo trong cả nước, đánh dấu sự đoàn kết, hòa hợp và mở ra một thời kỳ phát triển mới của Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung giáo hội và trong lòng dân tộc.

Trải qua 45 năm thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hướng dẫn tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử ở trong nước và ở nước ngoài trong suốt 45 năm xây dựng, phát triển, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng và mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp 45 năm qua, phát huy sâu sắc hơn nữa các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống của một tôn giáo “hộ quốc, an dân”.

LÂM NGUYÊN