Tăng mức phạt nhưng phải bảo đảm tính khả thi

Chiều 4-11, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu (ĐB) Quốc hội nhấn mạnh, dù mức phạt cần đủ sức răn đe, nhưng cũng phải bảo đảm tính khả thi trong thực tế.

Phân hóa mức phạt theo tính chất, mức độ vi phạm

Dự thảo luật đề xuất điều chỉnh mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Mặc dù đồng tình với đề xuất trên để bảo đảm tính răn đe, tương xứng với lợi ích bất hợp pháp mà người vi phạm thu được, nhưng ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) đặt vấn đề cần phân biệt rất rõ giữa việc tăng mức phạt để tăng tính răn đe và việc tăng mức phạt nhưng không bảo đảm khả năng thi hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, chiều 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) nhận định, mức phạt dù cao nhưng người vi phạm không có khả năng chấp hành hoặc cố tình né tránh, kéo dài việc thi hành thì mục tiêu quản lý vẫn không đạt được. Đồng thời, mức phạt thiếu tương xứng với tính chất vi phạm và điều kiện kinh tế có thể tạo thêm gánh nặng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và người dân.

ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) góp ý, việc tăng mức phạt phải dựa trên đánh giá thực tiễn, phân hóa rõ giữa vi phạm lần đầu, vi phạm cố ý, tái phạm và vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. ĐB kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát toàn diện các khung tiền phạt, tránh gây bất lợi cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

ĐB Vũ Văn Tiến (TP Hải Phòng). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Vũ Văn Tiến (TP Hải Phòng) nhận định, cần xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm, thu lợi bất chính, gây hậu quả nghiêm trọng, không để tiền phạt chỉ như “muỗi đốt voi”. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ tác động của việc nâng mức phạt tối đa, nhất là với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, bảo đảm mức phạt tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm và có tính khả thi.

Đề nghị rút ngắn thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông

ĐB Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) đánh giá, việc dự thảo điều chỉnh thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, giao thông đường bộ từ 3 năm xuống còn 2 năm đã thể hiện sự cầu thị của ban soạn thảo. ĐB đề nghị tiếp tục xem xét giảm thời hiệu trong lĩnh vực này.

ĐB Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) dẫn chứng vụ việc tại Gia Lai vừa qua, một người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ 32 lần, bị camera giám sát ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 15-6 đến 4-8 nhưng đến ngày 2-11 mới bị xử lý. ĐB nhấn mạnh, vi phạm hành chính cần được xử lý kịp thời để lập lại trật tự quản lý, bảo đảm tính răn đe, giáo dục; đồng thời đề nghị giữ nguyên thời hiệu xử phạt 1 năm như hiện hành.

ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM) nhận định, dự thảo luật quy định khi đã quá thời hạn ra quyết định nhưng hành vi vẫn còn thời hiệu xử phạt thì người có thẩm quyền vẫn phải ra quyết định. Thời hiệu xử phạt là giới hạn thời gian còn được xử phạt một hành vi, còn thời hạn ra quyết định là thời gian cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết vụ việc cụ thể. Nếu đã quá thời hạn giải quyết mà vụ việc vẫn tiếp tục kéo dài, người dân sẽ khó biết khi nào nhận được kết quả, nhất là khi tài sản đang bị tạm giữ.

ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà các ĐB quan tâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giải thích, đối với nội dung nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉ đề xuất thời hiệu 3 năm đối với một số lĩnh vực. Riêng đối với lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, sẽ có đề xuất điều chỉnh thời hiệu xử phạt để phù hợp với thực tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, chiều 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin, Bộ Công an đang xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông toàn quốc. Trên cơ sở dữ liệu này, cơ quan chức năng có thể phân biệt hành vi vi phạm vô ý hay tái phạm nhiều lần. Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ quy định hướng xử lý theo mức độ vi phạm: nhắc nhở ở lần đầu, cảnh cáo ở lần thứ hai và áp dụng mức phạt cao nhất đối với trường hợp vi phạm nhiều lần, bảo đảm tính nhân văn, răn đe và nghiêm minh của pháp luật.

Đối với đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát các quy định phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể tại dự thảo để phù hợp với tính chất, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi trong một số lĩnh vực. “Tiếp thu ý kiến của các ĐB, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định mức phạt tiền cao hơn, nhưng không tối đa 2 lần mức phạt chung đối với địa bàn, thành phố, để cùng một hành vi vi phạm được áp dụng thống nhất một khung hình phạt trên cả nước”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ.

ĐỖ TRUNG