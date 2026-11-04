Xã hội

Nam bộ tạm giảm mưa rồi tăng trở lại

SGGPO

Dự báo khu vực Nam bộ ngày 4-11 có mưa dông vào chiều tối, mưa giảm trong ngày 5-11, sau đó gia tăng trở lại trên diện rộng vào ngày 6-11, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 4 đến 6-11, thời tiết Nam bộ chịu tác động của rãnh áp thấp xích đạo suy yếu, không khí lạnh ở phía Bắc hoạt động rõ hơn và áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động mạnh. Các nhiễu động ở rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt đới cũng tác động đến thời tiết Nam bộ.

Hôm nay 4-11, sáng sớm, vùng ven biển phía Đông của miền Tây Nam bộ nhiều mây, một vài nơi có mưa nhưng lượng không lớn. Các khu vực khác ít mưa, thời tiết thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Đến chiều và tối, mưa có khả năng xuất hiện trở lại, tập trung ở vùng nội đồng và khu vực biên giới phía Tây. Khoảng một nửa diện tích Nam bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngày 5-11, mưa giảm, xuất hiện cục bộ ở một vài nơi. Ngày 6-11, do nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn nên mưa gia tăng và xuất hiện ở nhiều nơi tại Nam bộ. Mưa tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Ngày 4, 5 và 6-11, nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ phổ biến 32-35 độ C, thấp nhất 24-27 độ C.

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Hà Nội tiếp tục dịu mát, thời tiết dễ chịu nhờ không khí lạnh cường độ yếu. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay 4-11, Hà Nội và miền Bắc có mây, ngày nắng, thời tiết khô ráo và mát, tương đối đối dịu, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, thấp nhất 25-27 độ C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào nhẹ.

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Nam bộ dự báo thời tiết mưa thời tiết hôm nay

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