Miền Bắc chuyển lạnh từ ngày 9-11

Trong tháng này, dự báo ở Bắc bộ sẽ có 2 đợt không khí lạnh, Nam bộ vẫn có mưa song lượng mưa chỉ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Bắc bộ sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong tháng 11. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Chiều 4-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong tháng 11, tổng lượng mưa tại Nam bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung bộ và Tây Nguyên thiếu hụt khoảng 20%-40%; Bắc bộ cao hơn trung bình nhiều năm 15%-30%.

Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 11 thấp hơn trung bình nhiều năm. Song, người dân vẫn cần đề phòng mưa lớn. Dông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra.

Chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về xu thế khí hậu tháng 11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Ở Bắc bộ, không khí lạnh tháng 11 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm và có 2 đợt không khí lạnh, vào ngày 5 đến 6-11 và ngày 8 đến 9-11. Đợt ngày 8 đến 9-11 mạnh hơn, gây mưa rào, dông rải rác và nhiệt độ ở miền Bắc sẽ giảm rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vào buổi trưa còn 28-29 độ C (giảm 2-3 độ C so với ngày 4-11). Từ ngày 9-11, Bắc bộ chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, El Nino đang hoạt động với cường độ rất mạnh và sẽ giữ cường độ này từ nay đến hết năm 2026.

PHÚC VĂN