Đà Nẵng tăng cường bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão

Ngày 4-11, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 11482/UBND-SGDĐT yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn trường học; chủ động phòng ngừa các rủi ro thiên tai, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và các vi phạm trên không gian mạng.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hùng Sơn (TP Đà Nẵng)

​Theo UBND TP Đà Nẵng, trước diễn biến phức tạp của mưa bão cùng một số nguy cơ tiềm ẩn về sự cố học đường (đặc biệt tại khu vực vùng núi, vùng biên giới), Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lấy việc thực hiện an toàn trường học là tiêu chí cốt lõi để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị, cơ sở giáo dục.

​UBND thành phố giao Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, chằng chống trường lớp, cắt tỉa cây xanh và có phương án di dời tài sản, hồ sơ khi xảy ra mưa lũ. Các cơ sở giáo dục phải theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, triển khai phương án dạy học linh hoạt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên.

Đặc biệt, các trường nằm ở khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, vùng núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tuyệt đối không tổ chức hoạt động trải nghiệm, dã ngoại hoặc tập trung đông người tại những khu vực mất an toàn.

​Bên cạnh công tác phòng chống thiên tai, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu siết chặt công tác an toàn học đường trên nhiều phương diện: tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và an toàn trên không gian mạng.

NGUYÊN KHÔI