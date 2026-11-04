Xã hội

Tăng cường hợp tác giữa 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

SGGPO

Ngày 4-11, tại xã Phong Nha, Ủy ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam năm 2026.

Hội nghị có hơn 120 đại biểu đến từ UNESCO, các tổ chức quốc tế, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị liên quan và đại diện 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam.

Các đại biểu tập trung đánh giá hoạt động của mạng lưới trong năm 2026; trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp tăng cường hợp tác giữa các khu dự trữ sinh quyển cũng như với đối tác quốc tế. Hội nghị còn thông tin kết quả kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB-ICC) tại Paraguay.

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Hơn 120 đại biểu tham dự hội nghị tổng kết mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Kiều Văn Hoan, Chủ tịch MAB Việt Nam, nhấn mạnh, năm 2026, Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam. Sự ghi nhận này thể hiện sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển bền vững của Việt Nam, cùng những nỗ lực thực hiện cam kết với Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO.

Theo PGS-TS Kiều Văn Hoan, năm 2027, MAB Việt Nam sẽ hỗ trợ các khu dự trữ sinh quyển xây dựng kế hoạch hằng năm, 5 năm và 10 năm, phù hợp với điều kiện địa phương và Kế hoạch hành động chiến lược Hàng Châu; tư vấn, đồng hành trong việc thực hiện và đệ trình báo cáo đánh giá định kỳ.

MAB Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ kết nối nhà tài trợ để thực hiện các giải pháp cải thiện, phục hồi hệ sinh thái, chứng chỉ carbon bền vững và triển khai mô hình sinh kế bền vững. Các hoạt động hướng đến nâng cao đời sống người dân vùng đệm, giảm áp lực lên vùng lõi các khu dự trữ sinh quyển.

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Khu trưng bày giới thiệu thông tin, hình ảnh, bản đồ, ấn phẩm và sản phẩm OCOP gắn với 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

Trong khuôn khổ hội nghị có hoạt động trưng bày thông tin, hình ảnh, bản đồ, ấn phẩm và sản phẩm OCOP tiêu biểu của 12 khu dự trữ sinh quyển.

Chương trình tham quan thực tế tại động Phong Nha và Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha tạo cơ hội để đại biểu tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên, giá trị địa chất và hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Ủy ban quốc gia Chương Sinh quyển UNESCO Động Phong Nha Paraguay

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