Xây dựng seri phim ký sự, tài liệu về Chiến dịch 500 ngày đêm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2087/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Máy bay vận tải quân sự CASA-295 cất cánh, đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong đó, Quyết định số 2087/QĐ-TTg bổ sung thêm nhiệm vụ xây dựng seri phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh, nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ trên, phát sóng tập đầu tiên vào 29-4-2027, tập cuối vào ngày 27-7-2027.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tính từ ngày 15-3-2026 đến 27-7-2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Mục tiêu được đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gene thân nhân và đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm.

Theo số liệu công bố tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 4-11, thực hiện chiến dịch, đến 30-10 đã tìm kiếm, quy tập được 4.000 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành lấy mẫu 211.300 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN 786 mẫu; rà phá bom mìn trên 19.900ha đất.

LÂM NGUYÊN