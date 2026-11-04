Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý Việt Nam” năm 2027 với nhiều dấu ấn mới

Dự kiến ngày 9-11, Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tổ chức Lễ công bố và phát động Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý Việt Nam” (Viet Nam Legal Elite Award) năm 2027. Đây là sự kiện mở đầu cho kỳ giải thưởng thứ hai, tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật cả nước.

Ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TPHCM, Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý Việt Nam” lần đầu được trao giải vào ngày 30-3-2026. Giải thưởng được phát triển theo định hướng thường niên, với mong muốn trở thành một điểm hẹn uy tín của giới học thuật và cộng đồng pháp lý cả nước, đồng thời vun đắp niềm tin vào sức mạnh của tri thức.

Lễ công bố và phát động Giải thưởng năm 2027 sẽ diễn ra vào ngày 9-11

Với thông điệp “Vinh danh giá trị - Kiến tạo tương lai”, Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý Việt Nam” hướng đến việc ghi nhận những cá nhân xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật; đồng thời lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và phụng sự.

Mỗi tấm gương được tôn vinh không chỉ đại diện cho một thành tựu cá nhân, mà còn góp phần truyền cảm hứng cho những thế hệ đang tiếp bước trên hành trình gìn giữ và phát triển các giá trị pháp quyền.

Giải thưởng còn đặc biệt trân trọng các đóng góp bền bỉ, có sức ảnh hưởng lâu dài trong lĩnh vực pháp luật: sự tận tâm trong đào tạo các thế hệ người học luật, những công trình nghiên cứu tạo chuyển biến trong nhận thức và thực tiễn, hay những sáng kiến góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và có tác động lâu dài đối với đời sống pháp lý.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng vào ngày 18-9. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lễ công bố ngày 9-11 là dịp nhìn lại những dấu ấn của kỳ tổ chức đầu tiên và giới thiệu những nét mới của giải năm nay. Chương trình dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo Trường Đại học Luật TPHCM, lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều cơ quan thông tấn, báo chí cùng khách mời và những cá nhân đồng hành với Giải thưởng. Đây cũng là dịp hai đơn vị chia sẻ kỳ vọng về hướng phát triển lâu dài của Giải thưởng.

Tâm điểm của buổi lễ sẽ là phần công bố thể lệ và các hạng mục Giải thưởng năm 2027. Những thông tin về đối tượng, phương thức đề cử, quy trình triển khai và các nội dung liên quan sẽ được Ban Tổ chức giới thiệu chính thức tại chương trình, qua đó đưa thông tin về Giải thưởng đến gần hơn với cộng đồng, khơi mở sự quan tâm và đồng hành ngay từ những ngày đầu.

Hai trong bốn tác giải đoạt giải Tinh hoa pháp lý 2026: Giải sáng tạo-GS.TSKH. Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; Giải thành tựu-GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: BTC

Với sự phối hợp giữa một cơ sở đào tạo luật giàu truyền thống và một cơ quan báo chí uy tín, Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý Việt Nam” năm 2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của một hoạt động vinh danh uy tín, nơi những giá trị học thuật, thành tựu nghiên cứu và đóng góp cho thực tiễn pháp luật được ghi nhận xứng đáng. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải thưởng thường niên, chương trình hướng đến việc lan tỏa tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng sáng tạo và thúc đẩy sự gắn kết trong cộng đồng pháp lý. Qua đó, Giải thưởng không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp đã làm nên giá trị của nền pháp lý Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng để các thế hệ tiếp nối phát huy những thành tựu ấy, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền khoa học pháp lý nước nhà.

THANH TÙNG