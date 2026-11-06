Thế giới

Chứng khoán Mỹ lao dốc, Nasdaq Composite giảm 5,52%

SGGPO

Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ bị bán tháo phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 5-11 (giờ địa phương). Nhà đầu tư lo ngại việc xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể chậm lại sau thắng lợi của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Giá trị của chỉ số Nasdaq Composite mất khoảng 2.500 tỷ USD trong ngày 5-11. Ảnh: GETTY IMAGES
Giá trị của chỉ số Nasdaq Composite mất khoảng 2.500 tỷ USD trong ngày 5-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Chốt phiên, chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,52%, thấp hơn mức đỉnh ngày 6-10 hơn 10%. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 6,4%, khiến các doanh nghiệp thuộc nhóm này mất khoảng 2.500 tỷ USD vốn hóa. Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cũng lần lượt giảm 2,1% và 3,2%.

Các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trở thành chủ đề tranh luận tại nhiều địa phương ở Mỹ trong kỳ bầu cử vừa qua. Đợt bán tháo cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tính đến khả năng các dự án này gặp trở ngại khi ngày càng nhiều người dân phản đối.

Theo ông Bruce Zaro, Giám đốc điều hành Công ty tài chính Granite Wealth Management (Mỹ), người dân có thể phản đối mạnh việc xây trung tâm dữ liệu gần nơi sinh sống vì lo ngại các cơ sở này gây quá tải cho lưới điện và hệ thống cấp nước.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc đều tăng hơn 20% từ đầu năm, nhưng đã giảm mạnh sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến trung tâm dữ liệu ngày 4-11. Một số nhà phân tích nhận định đà bán tháo có thể tiếp diễn tại các thị trường châu Á trong phiên 6-11.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ Nasdaq Giảm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn