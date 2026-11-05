Bầu cử giữa nhiệm kỳ tác động tới chính sách đối ngoại của Mỹ

Ngày 5-11, kênh CNN dẫn lời nhiều chuyên gia nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể tác động đáng kể tới chính sách đối ngoại của Washington, nhất là quan hệ với Iran, Israel và Ukraine.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng năm 2025. Ảnh: JIM LO SCALZO/EPA/BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Đối với Iran, Tehran coi thất bại của đảng Cộng hòa là phản ứng của cử tri Mỹ đối với cuộc chiến tại Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận chiến tranh và giá cả leo thang góp phần dẫn tới thất bại này.

Theo chuyên gia Ali Vaez thuộc Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (ICG), một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đa quốc gia, cuộc chiến tại Iran đã trở thành gánh nặng chính trị đối với Tổng thống Mỹ, buộc nhà lãnh đạo Mỹ phải lựa chọn giữa đạt được thỏa thuận ngoại giao để tuyên bố chiến thắng hoặc gia tăng hành động quân sự nhằm giành lại thế chủ động. Trong khi đó, chuyên gia Sanam Vakil thuộc Viện Chatham House (Anh) cho rằng một thỏa thuận tạm thời về eo biển Hormuz khả thi hơn một thỏa thuận toàn diện.

Đối với Israel, kết quả bầu cử làm gia tăng lo ngại về tương lai quan hệ đồng minh với Mỹ, nhất là sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel. Cựu Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Oren cảnh báo Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác phát triển các hệ thống quân sự quan trọng.

Đối với Ukraine, kết quả bầu cử có thể tạo thuận lợi cho Kiev trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump xấu đi. Ukraine vẫn cần sự hỗ trợ của Washington về vũ khí, tài chính và an ninh.

Kênh Al Jazeera dẫn lời Giáo sư Brendon O’Connor, chuyên gia về chính trị và quan hệ đối ngoại Mỹ tại Đại học Sydney (Australia), cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ có thể khiến chính sách đối ngoại của Washington quay trở lại cách tiếp cận truyền thống hơn với các đồng minh tại châu Á.

Theo chuyên gia O’Connor, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể phần nào yên tâm khi cách tiếp cận khó lường của Tổng thống Mỹ không còn giữ vị trí trung tâm trong quan hệ tại Đông Bắc Á. Tuy nhiên, ông O’Connor dự báo Washington có thể áp dụng lập trường cứng rắn hơn đôi chút đối với Trung Quốc, trong đó vấn đề Mỹ chia sẻ các loại chip công nghệ tiên tiến nhất với Bắc Kinh có thể được đưa ra thảo luận trở lại.

MINH CHÂU