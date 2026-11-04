Các nước phản ứng thận trọng trước chiến thắng của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ

Nhiều nước đã có những phản ứng bước đầu sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BNGTQ

Theo hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 4-11, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng duy trì quan hệ mang tính xây dựng với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh cuộc bầu cử là công việc nội bộ của Mỹ, đồng thời cho biết Bắc Kinh mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, xử lý thỏa đáng bất đồng và mở rộng hợp tác trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đón Tổng thống Donald Trump tại Thâm Quyến trong tháng này, khi ông chủ Nhà Trắng tới Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Cùng ngày, tại Nhật Bản, theo hãng tin Kyodo, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định liên minh Nhật - Mỹ vẫn có ý nghĩa thiết yếu đối với hòa bình và ổn định toàn cầu, bất kể kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tokyo đồng thời cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến các thị trường tài chính khi kết quả bầu cử được xác định.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhận định cử tri Mỹ đã phát đi thông điệp phản đối chiến tranh. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn diễn biến căng thẳng.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, ngày 4-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố đường lối đối ngoại của Moscow, trong đó có vấn đề giải quyết xung đột Ukraine, sẽ không thay đổi theo những biến động chính trị ở nước ngoài. Đề cập kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và khả năng tác động đến quan hệ song phương, ông Ryabkov cho rằng cần chờ kết quả cuối cùng.

Tại châu Âu, giới chức và các nhà ngoại giao vẫn thận trọng về tác động của kết quả bầu cử đối với chính sách thuế quan của Mỹ và viện trợ Ukraine. Theo Euronews, dù Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể tăng cường giám sát chính quyền, Tổng thống Trump vẫn nắm nhiều quyền hạn trong lĩnh vực đối ngoại và thương mại.

KHÁNH MINH