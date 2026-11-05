Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ cam kết ngừng cuộc chiến với Iran

Ngày 4-11 (giờ miền Đông nước Mỹ), Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, tuyên bố đảng này sẽ tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer phát biểu trên kênh truyền hình NBC. Ảnh: NBC

Phát biểu trong chương trình đặc biệt của truyền hình NBC News sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Schumer cho rằng người dân Mỹ chưa được giải thích rõ lý do Washington tham chiến tại Iran, trong khi Tổng thống Trump liên tục thay đổi lập trường. Ông nhấn mạnh: “Cuộc chiến này phải chấm dứt”.

Lãnh đạo phe Dân chủ cảnh báo mỗi khi ông Trump đi ngược ý chí của người dân hoặc vi phạm pháp luật, đảng này sẽ tiến hành điều tra, đưa vụ việc ra tòa và sử dụng các công cụ lập pháp để kiềm chế quyền lực của chính quyền. Ông Schumer cho biết ưu tiên của đảng Dân chủ là giảm chi phí sinh hoạt, chống tham nhũng và sử dụng quyền kiểm soát ngân sách của Quốc hội để gây sức ép chấm dứt chiến tranh Iran.

Theo kết quả bầu cử được NBC News và các hãng truyền thông Mỹ cập nhật đến sáng 5-11 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ hiện nắm ít nhất 54 ghế, đảng Cộng hòa có 44 ghế. Hai cuộc đua tại bang Alaska và Mississippi chưa có kết quả cuối cùng. Tại Hạ viện gồm 435 ghế, đảng Dân chủ hiện giành được 240 ghế so với 145 ghế của đảng Cộng hòa, vượt ngưỡng 218 ghế cần thiết để giành đa số.

Chiến thắng này mở đường cho phe Dân chủ kiểm soát các ủy ban của Quốc hội, tăng quyền giám sát chính quyền.

KHÁNH MINH