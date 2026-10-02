Chương trình “Một giọt máu – Triệu niềm hy vọng”: Trao gửi 189 đơn vị máu

Sáng 2-10, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Một giọt máu – Triệu niềm hy vọng” do Bảo Việt TPHCM tổ chức, với sự đồng hành của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM.

Chương trình được diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ tại trụ sở Bảo Việt TPHCM (23-25 Thái Văn Lung, phường Sài Gòn), thu hút 123 người hiến máu thành công, đóng góp 189 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Trước khi hiến máu, người tham gia được đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các bước sàng lọc cần thiết. Tùy thể trạng, mỗi người hiến từ 350-450ml máu. Sau khi hoàn tất, người hiến được trao giấy chứng nhận cùng các phần quà lưu niệm, thực phẩm và sữa để bồi dưỡng sức khỏe.

“Mình có kinh nghiệm hiến máu nhiều lần rồi, lần nào đi hiến mình cũng cảm thấy rất vui. Vui khi được đóng góp một phần cho ngân hàng máu, vui hơn nữa khi mà có thông báo là máu của mình hiến đã giúp được một người nào đó khi cần thiết.” – ThS. BS Phùng Xuân Kim Yến, khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, PKĐK Ngọc Minh, phấn khởi nói.

“Một giọt máu - Triệu niềm hy vọng” là lần thứ 19 Bảo Việt TPHCM tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo. Hoạt động năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 15 năm gắn kết và phát triển của Bảo Việt TPHCM.

“189 đơn vị máu là một kết quả đáng trân trọng, nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là tinh thần nhân văn, sẵn sàng sẻ chia cùng cộng đồng của 123 người hiến máu thành công và hơn 150 tình nguyện viên đã đăng ký đồng hành cùng chương trình lần này”, ông Nguyễn Đình Điện, Trưởng Ban Tổ chức chương trình chia sẻ.

ĐỨC TRÍ